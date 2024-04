Sinner arrasa americano em estreia no Masters de Montecarlo; Medvedev também vence

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Sensação da temporada, o tenista italiano Jannik Sinner fez uma estreia tranquila no Masters 1000 de Montecarlo, nesta quarta-feira. O novo número dois do mundo arrasou o americano Sebastian Korda pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h15min, no saibro de Mônaco.

Em sua estreia na terra batida em 2024, Sinner controlou a partida do começo ao fim. Salvou três break points e não perdeu o saque em nenhum momento. Ao mesmo tempo, faturou cinco quebras, encaminhando o triunfo nas duas parciais, sem sobressaltos. Nas oitavas de final, o italiano enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, atual 25º do mundo.

Sinner tem como melhor resultado em Montecarlo a semifinal do ano passado. Assim, precisa alcançar ao menos esta fase para não retornar para o terceiro lugar do ranking. O italiano é um dos favoritos ao título. Ele vive sua melhor temporada da carreira, com três títulos em quatro torneios disputados, sendo o principal deles o Aberto da Austrália, seu primeiro Grand Slam.

Correndo por fora entre os candidatos ao título em Mônaco, o russo Daniil Medvedev também estreou com vitória nesta quarta. O quarto cabeça de chave superou o francês Gael Monfils por 6/2 e 6/4. Seu próximo adversário será o compatriota e amigo Karen Khachanov, que avançou ao eliminar o argentino Francisco Cerundolo por 4/6, 6/4 e 6/3.

A rodada desta quarta marcou também a primeira zebra do torneio. O russo Andrey Rublev, sexto cabeça de chave, caiu logo na estreia, diante do australiano Alexei Popyrin por duplo 6/4.

Os demais cabeças de chave avançaram: o norueguês Casper Ruud (8º), o polonês Hubert Hurkacz (10º), o australiano Alex de Minaur (11º), o grego Stefanos Tsitsipas (12º) e o francês Ugo Humbert (14º).