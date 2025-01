Sinner anuncia que vai se separar do treinador Darren Cahill

ROMA, 16 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (16) que será a última temporada do australiano Darren Cahill como seu treinador.

O instrutor, que completará 60 anos em outubro, encerrará a parceria com o atleta no fim de 2025. A equipe técnica do jovem tirolês ainda é composta por Simone Vagnozzi.

“Esta será a última temporada de Darren Cahill como treinador. Ele me deu muitas coisas e me sinto sortudo, além de feliz, por ser seu último atleta no circuito”, declarou.

O australiano, que já treinou Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Simona Halep, começou a trabalhar com Sinner em 2022 e ajudou o italiano a alcançar o topo do ranking mundial. (ANSA).