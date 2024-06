Single ‘Palavras de Perdão’, de Marília Tavares, conquista o primeiro lugar no YouTube

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Marília Tavares alcançou nesta semana um marco notável em sua carreira. Seu mais recente single, “Palavras de Perdão”, subiu organicamente nas paradas e atingiu o primeiro lugar entre os clipes mais assistidos no YouTube.

Lançada no dia 7 de junho, “Palavras de Perdão” rapidamente cativou o público com sua letra e melodia. A música aborda temas universais de perdão e reconciliação, tocando o coração de muitos fãs ao redor do Brasil. A autenticidade e a profundidade emocional da performance de Marília Tavares têm sido amplamente elogiadas, consolidando o seu lugar como uma das artistas mais promissoras da atualidade.

O clipe, que faz parte do DVd “Maturidade”, gravado em Goiânia no mês de março, dirigido por Fábio Lopes, oferece narrativa visual poderosa que ressoa com a audiência. Desde seu lançamento, o vídeo tem sido amplamente compartilhado e comentado nas redes sociais, impulsionando ainda mais seu sucesso.

Marília Tavares expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e a surpresa com o crescimento orgânico da música: “Estou extremamente emocionada e grata pelo carinho de todos. ‘Palavras de Perdão’ é uma canção muito especial para mim, e ver como ela tem tocado tantas pessoas é realmente gratificante.”

Com este sucesso, Marília Tavares solidifica sua posição na indústria musical e promete trazer ainda mais novidades para seus seguidores. “Palavras de Perdão” está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe pode ser assistido no canal oficial da cantora no YouTube.

