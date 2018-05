Singapore Airlines prepara voo mais longo do mundo

A Singapore Airlines vai oferecer em outubro um voo sem escalas entre Singapura e Nova York em cerca de 19 horas, ou seja, o voo comercial mais longo do mundo, anunciou a própria companhia aérea nesta quarta-feira (30).

O avião, que decolará do aeroporto Changi, de Singapura, e aterrissará em Newark, cobrirá os 16.700 quilômetros que separam as duas cidades em 18 horas e 45 minutos, acrescentou em comunicado a companhia do arquipélago do sudeste asiático.

O voo comercial mais longo do mundo é atualmente o da companhia Qatar Airways entre a capital, Doha, e a cidade neozelandesa de Auckland, que dura 17 horas e 40 minutos.

Para o seu futuro voo recorde, a Singapore Airlines utilizará um Airbus A350-900 Ultra Long Range com um grande raio de ação, que será configurado para transportar 161 passageiros – 67 na classe executiva e 94 na econômica premium -, de acordo com a empresa.

Esta aeronave capaz de voar quase 18 mil quilômetros de uma só vez, o que significam mais de 20 horas, fez sua primeira viagem de teste no final de abril.