Sinéad O’Connor, voz do hit ‘Nothing Compares 2 U’, morre aos 56 anos

Morreu aos 56 anos a cantora irlandesa Sinead O’Connor, informou nesta quarta-feira, 26, a agência de notícias Reuters. Ela foi alçada ao estrelato como intérprete da música de Prince, Nothing Compares 2 U. Ainda não se sabe a causa da morte.

Por décadas, a cantora irlandesa falou abertamente sobre a luta que travava contra doenças mentais.

Um ano atrás, o filho dela, Shane, de 17 anos, cometeu suicídio após fugir do hospital em que estava sob observação justamente para evitar que atentasse contra a própria vida.

Sinead O’Connor nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1966. A cantora começou a carreira musical em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, tendo se apresentado, nessa época, em diversos países da Europa, ganhando visibilidade e alguma notoriedade.

Foi seu segundo trabalho, o disco I Do Not Want What I Haven’t Got, de 1990, que garantiu à cantora uma carreira internacional. É nele que está seu maior hit, Nothing Compares 2 U, composta por Prince. A canção fez com que o álbum atingisse a primeira posição entre os mais vendidos em inúmeros países.

Em 2018, ela se converteu ao islamismo e mudou o nome para Shuhada’ Davitt.

