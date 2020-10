Sinead O’Connor sofre de agorafobia e pede ajuda para comprar alimentos

Sinead O’Connor pediu ajuda em seu Twitter e revelou que sofre do transtorno de agorafobia. Nas redes, ela disse que não consegue ir ao supermercado e que está passando fome.

“Tenho vivido secretamente com um caso fisicamente paralisante e relacionado a trauma de baixa auto-estima aguda nos últimos anos, meses e semanas e ultimamente não estou comendo porque isso me deixou com tanta agorafobia que não posso ir às lojas. E estou morrendo de fome”, escreveu.

Agorafobia é um transtorno de ansiedade e as pessoas que sofrem dele tendem a evitar lugares que possam causar sensação de pânico. A cantora, que atende por Magda Arjuna Davitt ou Shuhand Sadaqat desde que se converteu ao Islã, mora numa área remota da Irlanda, onde o delivery não é muito usual.

“Alguém pode me dizer se na Irlanda existem serviços de entrega de refeições para pessoas com problemas de saúde mental, cuja capacidade de autocuidado diminuiu?”, continuou a cantora.

Mais tarde, a cantora postou novidades e contou que encontrou um serviço de entrega. “Tudo bem agora, encontrei serviço de entrega de refeições. Estou repleta e feliz”, finalizou.

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving.

— Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Can anyone tell me if in ireland there are meal delivery services for people with mental health conditions whose ability to self care has been diminished? — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

