Será que você sofre com a ‘Síndrome da Mulher com Pressa’?

Você sente que seu dia se resume a “apagar incêndios”, um atrás do outro? Apesar de não ser uma condição diagnosticável, a Síndrome da Mulher com Pressa pode estar presente em sua vida.

Rushing Woman’s Syndrome (Síndrome da Mulher com Pressa, em uma tradução livre) é um livro escrito pela bioquímica australiana Libby Weaver. Nele, ela explica qual é o impacto de uma lista inacabável de tarefas em sua saúde mental e física.

“Sabemos que estamos ocupadas, sabemos que pode ser útil desacelerar e nos convencemos de que, se pudermos fazer ‘mais uma coisa’, a vida parecerá mais administrável. Mais um e-mail, mais um prazo cumprido, mais uma entrega, mais uma festa, mais um sim, quando queremos dizer não, mais um projeto. Mais uma coisa”, relata Libby à “Women’s Health”, de onde são as informações.

Seja cuidando dos filhos, da casa, trabalhando ou estudando, se você sente que precisa cumprir todas as metas que impôs para si mesma em um único dia, provavelmente não vem sendo gentil consigo mesma.

O que é a Síndrome da Mulher com Pressa?

A Síndrome não tem um CID, mas é mais relacionável do que você imagina: trata da necessidade que muitas mulheres têm de encaixar cada vez mais compromissos e responsabilidades em uma agenda já lotada. Se identificou?

“Nunca antes na história de nossa espécie pedimos aos nossos corpos para viver assim. E alguns corpos estão se rebelando com uma série de sintomas em resposta ao que lhes é pedido — um modo de vida que, para muitos, é impulsionado pela produção constante e implacável de hormônios do estresse”, explica a autora.

Sem dúvidas, alguns itens de sua lista de afazeres são urgentes. No entanto, pode ser benéfico avaliar se todos eles realmente precisam ser cumpridos com tanta pressa. “É possível viver uma vida plena e ocupada sem pressa e é possível escolher um ritmo mais lento, se isso for melhor para sua saúde e seu estilo de vida”, garante Libby.

5 sinais de que você sofre da Síndrome da Mulher com Pressa

1 — Você se sente cansada, mas está sempre ‘ligada’

Você está sempre se sentindo “frenética”, pensando em qual será sua tarefa seguinte e sentindo que não há horas suficientes no dia. Talvez você não consiga começar uma manhã sem cafeína — e constantemente abusa da substância. Se você se permite parar ao final do dia, você se sente cansada, mas ainda está agitada demais para descansar.

2 — Sono de pouca qualidade

A combinação de ansiedade, estresse e cafeína pode gerar hormônios que prejudicam sua capacidade de adormecer e ter um sono de qualidade. Libby explica, de acordo com a bioquímica: “Seu corpo percebe que você está em perigo físico perpétuo. Você não está, é claro, mas ele não sabe a diferença entre o que você acredita ser verdade e o que é realmente verdade. Portanto, te mantém em um estado semi-alerta durante a noite para mantê-la segura”.

3 — Você tem medo de decepcionar alguém

Uma mulher com pressa dificilmente coloca as próprias necessidades em primeiro lugar. Ao invés disso, ela prioriza atender outras pessoas e não sabe dizer “não”. Libby alerta que esse pode ser um sinal de que essa mulher “vincula seu valor a um sentimento de ser ‘necessária’”.

“No fundo (enterrado muito abaixo de seus pensamentos conscientes), ela se preocupa que, se ela deixar de ser a mulher gentil, competente e atenciosa que se esforça para ajudar as pessoas em sua vida, elas deixarão de amá-la”, reflete a autora.

4 — Você não ri mais

O peso dos deveres e responsabilidades e a pressão colocada em si mesma não permitem que você tenha tempo para coisas que tragam alegria. De acordo com Libby, é provável que você simplesmente tenha “perdido de vista” o fato de que “a alegria vem de se permitir ter o que já tem, em vez de sempre olhar para frente e buscar o que vem a seguir”.

5 — Seu corpo dá sinais

Quando insatisfeito ou necessitado, o organismo humano dá sinais físicos. Estes sintomas podem começar leves, mas, quando não tratados, logo se intensificam. Se você é uma mulher com pressa, talvez tenha começado a sofrer com problemas como incômodos gastrointestinais, inchaço, dores de cabeça, menstruação irregular, ansiedade, problemas de sono, ganho de peso, confusão mental e outros.

Dessa forma, se você sente que precisa de uma mudança em sua rotina, comece dando um passo de cada vez. Deixe uma tarefa para amanhã e passe mais tempo fazendo o que gosta e entendendo os sinais que seu organismo dá; caminhando, assim, rumo a um estilo de vida mais tranquilo e saudável.