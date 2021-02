SindResBar/Alshop: Entidades apoiam flexibilização do Plano São Paulo

O Sindicato de Restaurantes e Bares de São Paulo (SindResBar) e a Associação dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop) manifestaram, em nota, apoio às medidas de flexibilização do Plano São Paulo anunciadas nesta sexta-feira, 6, pelo governo de São Paulo.

“As entidades, que representam um setor que emprega mais de 5 milhões de pessoas no Estado, entendem que tais medidas vão reduzir os impactos sociais e econômicos causados pelas restrições impostas até aqui”, dizem.

As instituições pedem ainda que o governo não imponha mais as restrições previstas nas fases vermelha ou laranja do Plano São Paulo. Na visão das entidades, as restrições já impostas culminaram no fechamento de estabelecimentos, bem como na alta de desemprego em seus respectivos setores.

“Ao mesmo tempo, os empresários apoiam sanções duras para aqueles que não obedecerem às exigências, sejam empresários ou consumidores”, diz a nota.

Veja também