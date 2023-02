Sindilat pretende discutir com secretário concorrência com produtos do Mercosul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 15:03 Compartilhe

São Paulo, 7 – O Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat) pretende discutir com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, condições de competitividade para o setor, considerando os incentivos concedidos aos lácteos em países como a Argentina e o Uruguai.





“Que o Executivo esteja atento e faça a análise pela ótica que se impõe na concorrência entre países do Mercosul para preservar à indústria gaúcha uma participação competitiva no mercado de lácteos interno brasileiro”, disse em nota o secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini.

