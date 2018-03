Sindilat: Mercosul decidirá sobre uso de termos europeus em nomes de queijos

São Paulo, 15 – Representantes de países do Mercosul vão se reunir a partir desta sexta-feira, 16, em Assunção, Paraguai, para alinhar uma posição oficial do bloco sul-americano sobre a disputa internacional criada com a União Europeia em relação ao uso de nomes tradicionais de queijos, informou o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul (Sindilat-RS), em nota.

Conforme explica o sindicato, a UE reivindica que o Mercosul deixe de usar os termos parmesão, gruyère, roquefort, fontina, gorgonzola e grana em seus produtos, uma vez que se referem a denominações de origem de queijos típicos dos países europeus. Segundo o presidente do Sindilat, Alexandre Guerra, que participou de encontro nesta manhã na sede do Conselho Nacional da Indústria de Laticínios (Conil), em São Paulo, o setor não aceita as restrições impostas. “O setor de lácteos é sempre usado como moeda de troca nas negociações internacionais. Não aceitaremos mais isso”, frisou. De acordo com o executivo gaúcho, o uso dos nomes de queijos já é uma tradição no mercado brasileiro.