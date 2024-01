Sindilat: linha de crédito precisa se estender a empresas que não operam no sistema cooperativo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 18:23 Para compartilhar:

O Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS) disse ser “positiva” a decisão do governo de disponibilizar no Plano Safra 2023/24 linha de crédito para cooperativas de produtores de leite, mas pediu que o benefício se estenda às demais empresas que não operam em sistema cooperativo. Em nota, afirmou que elas também foram prejudicadas pela entrada no mercado de grandes volumes de leite importado, principalmente do Mercosul.

“Atualmente, mais da metade do leite captado no Brasil é vendido para empresas privadas não cooperativas. Portanto, para que todos os produtores sejam beneficiados com igualdade, é essencial que as medidas sejam estendidas a todas as indústrias”, destacou o sindicato.

Segundo o Sindilat, a medida anunciada atenua o quadro de crise, mas não resolve a questão. “A solução passa pelo ganho de competitividade efetivo a todos e por ações de longo prazo que garantam a produtores e indústrias autonomia para competir no mercado interno e externo em igualdade de condições.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias