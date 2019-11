Sindilat estuda integrar Programa de Exportação da Apex-Brasil

São Paulo, 5 – O Sindilat estuda a possibilidade de integrar o Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) oferecido pela Apex-Brasil, responsável por auxiliar empresas no processo de exportação. Em nota, o Sindilat diz que o projeto foi apresentado nesta terça-feira, 5, pelo gerente do gabinete da presidência da Apex-Brasil, Márcio Rodrigues.

O presidente do Sindilat, Alexandre Guerra, disse que a competitividade do setor é um dos fatores que influencia a baixa demanda de exportação de laticínios. “Possuímos diversos desafios que devem ser trabalhados para melhorar a produtividade da cadeia do leite no mercado, que começa na propriedade. Temos condições de crescer e imprimir qualidade ao nosso produto, mas ainda não somos competitivos o suficiente para nos colocarmos à frente no mercado”, disse.