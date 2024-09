Sindicato diz que negociações com a Boeing serão retomadas na terça

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 16:53 Para compartilhar:

As negociações entre a fabricante de aviões americana Boeing e o Sindicato Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) serão retomadas na terça-feira (17), no âmbito de uma mediação federal, anunciou a seção local desta organização.

“O sindicato se reunirá na terça-feira com mediadores federais designados pelo Serviço Federal de Mediação e Conciliação (FMCS) e a Boeing para iniciar as discussões”, disse na noite de sábado o IAM-District 751, que representa mais de 33.000 membros do sindicato da Boeing na área de Seattle (noroeste).

O sindicato informou à AFP neste domingo que não possuía outros dados, enquanto a empresa se recusou a comentar.

Assim que a greve foi anunciada, o grupo indicou que estava ansioso para voltar à mesa de negociações e chegar a um acordo.

Cerca de 94,6% dos trabalhadores representados pelo IAM-District 751 rejeitaram o projeto de acordo coletivo anunciado em 8 de setembro, e 96% aprovaram a paralisação das atividades.

A última greve na Boeing, que emprega cerca de 170 mil pessoas, ocorreu em 2008 e durou 57 dias.

O FMCS anunciou na noite de sexta-feira que as partes “retomarão suas reuniões no início da próxima semana”, sem especificar uma data.

“Este é o momento de nos levantarmos, de mostrar à Boeing que nossas vozes não são apenas poderosas, mas que não podem ser silenciadas”, disse o sindicato no sábado, convidando os grevistas a divulgar a situação na empresa para “todo o país e além”.

“Estamos mais fortes do que nunca e não desistiremos”, advertiu a organização.

A greve, que começou com a expiração do acordo coletivo anterior à meia-noite de quinta-feira, paralisou duas importantes fábricas da Boeing: as de Renton e Everett, que produzem o 737 MAX – o modelo mais vendido -, o 777 de transporte de carga e o avião-tanque 767, cujas entregas já estão atrasadas.

elm/abx/dg/val/jb/am

BOEING