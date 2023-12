Sindicato de atores de Hollywood fecha acordo e encerra greve

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2023 - 9:50 Para compartilhar:

LOS ANGELES, 6 DEZ (ANSA) – Os membros do sindicato SAG-Aftra, que abrange cerca de 160 mil atores norte-americanos, ratificaram um contrato de três anos com os grandes estúdios, encerrando formalmente uma greve que já durava meses.

Os profissionais do ramo já voltaram normalmente ao trabalho, mas a chegada oficial do fechamento do acordo concluiu definitivamente um protesto que havia começado em 14 de julho.

A Screen Actors Guild (SAG) apontou que 78% dos membros votaram a favor do novo contrato com a Netflix, Walt Disney e outros integrantes da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), enquanto a participação foi de 38%.

“Esta é uma época de ouro para o SAG-Aftra, e nosso sindicato nunca foi tão poderoso”, celebrou a presidente do sindicato, Fran Drescher, atriz da série “The Nanny” (1993).

O novo acordo entre as partes prevê aumentos salariais contínuos que podem chegar a mais de US$ 1 bilhão em três anos, bem como proteções em torno da utilização de Inteligência Artificial (IA) em produções cinematográficas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias