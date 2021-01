Sindicarne do Paraná será presidido por diretor do Frigorífico Argus

São Paulo, 6 – O diretor do Frigorífico Argus, de São José dos Pinhais (PR), Ângelo Setim Neto, assumiu a presidência do Sindicarne do Paraná para um mandato que vai até julho de 2022.

Ele substitui Pericles Pessoa Salazar, que morreu em dezembro por complicações da covid-19.

