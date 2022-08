Sindicalista Aboubakar Soumahoro será candidato na Itália

Ansa 10/08/2022 - 15:33 Compartilhe

ROMA, 10 AGO (ANSA) – O sindicalista de origem marfinense Aboubakar Soumahoro será candidato nas próximas eleições parlamentares na Itália, em 25 de setembro, em uma lista da federação entre os partidos Esquerda Italiana e Europa Verde.

Soumahoro, 42, lidera um movimento de trabalhadores agrícolas no sul do país e vai tentar se contrapor ao avanço da extrema direita. Em suas redes sociais e declarações públicas, seu principal alvo é a deputada ultranacionalista Giorgia Meloni, que tem o combate à imigração como cavalo de batalha e é favorita para vencer as eleições.

“Sonho que pessoas marginalizadas e esquecidas, que, como eu, conhecem a usura do trabalho duro, o desgaste da pobreza absoluta e a humilhação das leis discriminatórias, possam ambicionar chegar ao poder em nosso país para legislar em favor da justiça social e ambiental”, disse o sindicalista.

Soumahoro nasceu em Bétroulilié, na Costa do Marfim, mas vive na Itália desde 1999, quando tinha 19 anos, e tem dupla cidadania.

Formado em sociologia, ele ganhou notoriedade como uma das vozes mais ativas em defesa de trabalhadores explorados nas plantações italianas, sobretudo imigrantes.

Além disso, se tornou um dos raros negros com destaque na política da Itália. “O papel de destaque de Aboubakar Soumahoro dará novo impulso aos progressistas italianos na luta contra o nacionalismo e a xenofobia”, afirmou Mélanie Vogel, copresidente do Europa Verde.

A federação tem pouco mais de 3% das intenções de voto, mas, como disputará as eleições em coligação com o Partido Democrático (PD), principal força de centro-esquerda no país, conseguirá escapar da cláusula de barreira, que é de 3% para legendas individuais e de 10% para alianças – o PD tem cerca de 24% da preferência.

No entanto, ainda não está claro qual assento no Parlamento Soumahoro irá disputar. Outra candidata ilustre da federação Europa Verde/Esquerda Italiana será Ilaria Cucchi, irmã do geômetra Stefano Cucchi, assassinado pela polícia italiana em outubro de 2019, quando estava sob custódia do Estado.

Ilaria também já protagonizou embates contra a extrema direita, especialmente contra Salvini, que sempre defendeu os policiais envolvidos no caso Cucchi. (ANSA).