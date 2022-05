Sincero, Vitor Pereira dispara sobre sequência de empates: ‘O Corinthians não é obrigado a vencer sempre’ Técnico português ainda admitiu as dificuldades da equipe e fez uma leve projeção para os próximos confrontos do Timão

Na noite deste domingo (29), o Corinthians ficou no 1 a 1 com o América Mineiro, na Neo Química Arena, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Vitor Pereira falou sobre a sequência de empates seguidos da equipe e analisou friamente tais resultados.





> ATUAÇÕES: Gustavo Mosquito salva Corinthians de derrota em casa

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

– Temos que ver se os empates fora de casa também são negativos, não? O empate com o Boca na Argentina para mim não foi negativo. O que eu quero dizer é que o Corinthians não é obrigado a ganhar todos os jogos. Não temos essa obrigação e não é humanamente possível. Não temos elenco para esse tipo de feito neste tipo de campeonato. Temos ótimos jogadores e temos uma família, então estamos tentando dar boas respostas neste tipo de jogo. Não temos soluções que nos permitam vencer todos os jogos, mas podemos continuar trabalhar para o melhor – disparou.

O comandante português também fez questão de falar sobre os próximos jogos do Timão e o que a equipe pode fazer para melhorar e voltar a vencer nas competições que disputa.

– O que vejo é que temos que melhorar sempre. Se continuarmos a trabalhar, continuarmos unidos e não perdermos nossa confiança, vamos evoluir e muitos dos jogadores vão ganhar ainda mais maturidade. Agora, não consigo fazer previsões e não faço a mínima ideia se vamos continuar no grupo da frente disputando as posições como estamos agora ou se não. Não tenho bola de cristal, só posso acreditar no meu trabalho e dos meus jogadores – ressaltou o técnico.

O Corinthians só volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 4 de junho, contra o Atlético Goianiense fora de casa, às 20h30, pelo Brasileirão. Sobre isso, Vitor Pereira ‘comemorou’ uma semana cheia para trabalhar com o elenco e, possivelmente, recuperar jogadores lesionados.

– Ter cinco, seis dias de descanso e trabalho assim não é normal, portanto, vamos aproveitar isso ao máximo antes do próximo jogo. De repente, podemos recuperar jogadores importantes que estão lesionados. Jogadores que podem nos acrescentar mais qualidade e mais dinâmica. Além disso, vamos trabalhar para analisar nossas soluções e voltarmos a vencer jogos outra vez – concluiu.

