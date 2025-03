Sincerão no ‘BBB 25’: Aline e Thamiris protagonizaram e Vinícius foi o craque do jogo

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 10, no Big Brother Brasil 25, trouxe de volta o Pipocômeto, com a participação de MC Binn, Sarah Andrade e Anamara dando suas opiniões sobre a participação dos brothers. Os jogadores tinham que escolher uma pessoa para apontar em cada um dos temas: “quem merece pagar pelo que fez” e “quem não merece mais estar no BBB 25?”. Se o júri do Pipocômetro decidisse que a pessoa “pipocou”, o acusador levaria consequência; se decidisse que a pessoa “mandou bem”, o acusado levaria a consequência. Todos os acusados tiveram tempo de réplica.

Quem merece pagar pelo que fez

O primeiro tema foi “Quem merece pagar pelo que fez”.

Aline apontou Thamiris, não foi muito coesa na sua acusação e o júri decidiu que ela “pipocou”. Mesmo depois da consequência, as sisters seguiram discutindo.

Vinícius foi o segundo brother a participar e também apontou Thamiris. O júri do Pipocômetro avaliou positivamente a participação do baiano. Emparedados, Aline, Vinícius e Thamiris continuaram discutindo.

Em seguida, a terceira emparedada, Thamiris, apontou Aline como participante que merece pagar pelo que fez e, de acordo com os avaliadores, ela “pipocou” e, por isso, recebeu a punição.

O Líder Maike também apontou Aline e relembrou momento em que sister não se posicionou em relação ao embate entre Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa. O júri do Pipocômetro indicou que o bother “pipocou”.

O anjo Delma também apontou Thamiris, justificando não concordar com os adjetivos que recebeu da sister durante o castigo do monstro nos últimos dias. Os ex-BBBs apontaram que a pernambucana mandou bem, apesar de não ter concluído o raciocínio.

Daniele Hypolito foi mais uma sister que apontou Thamiris e pipocou na visão dos jurados, que a aconselharam a se posicionar mais.

Quem não merece mais estar no ‘BBB 25’

Em seguida, ainda os protagonistas da semana tiveram que escolher participantes para o segundo tema: quem não merece mais estar no BBB 25. Desta vez, os jogadores teriam que escolher uma pessoa diferente da escolhida anteriormente.

Aline apontou Gracyanne Barbosa e o pipocômetro indicou que a baiana mandou bem. line fez uma pequena tréplica, indicando que a musa fitness é fraca na argumentação.

Vinícius apontou Maike e chamou o brother de planta. O pipocômetro mais uma vez apontou que o baiano mandou bem, mas alertaram que muitas vezes plantas chegam sim até a final.

Terceira emparedada, Thamiris apontou Vitória Strada como a pessoa que não merece mais estar no programa. A carioca pediu desculpas à atriz, mas chamou-a de falsa. O pipocômetro avaliou que a sister pipocou. As ex-aliadas continuaram discutindo.

Maike apontou Diego Hypolito e apontou situação em que acredita que o ex-ginasta teria sido falso com Vilma. Novamente, os jurados apontaram que o líder pipocou por trazer assuntos de outros participantes e por desperdiçar seu tempo.

Delma apontou Vilma e pipocou. A estudante de nutrição afirmou não ter entendido o que Delma falou e se decepcionou com a pernambucana. As sister continuaram debatendo durante o intervalo do programa.

Daniele apontou Maike e pipocou mais uma vez.

Participação dos demais jogadores

Na terceira parte da dinâmica, os demais jogadores também participaram, e não apenas os protagonistas da semana. Começando por Eva, que apontou Aline como quem deve pagar pelo que fez e teve avaliação positiva pelos jurados.

Eva apontou Daniele como quem não merece mais estar no BBB 25 e os jurados avaliaram que a bailarina pipocou, apesar de a decisão não ter sido unânime. Aline ironizou e bateu palmas para Eva.

Guilherme apontou Thamiris como quem deve pagar pelo que fez, relembrou a fofoca trazida pelo RoBBB Seu Fifi e teve avaliação positiva pelos jurados. Já como quem não merece mais estar no BBB 25, Guilherme escolheu Gracyanne e, desta vez, pipocou.

Vilma apontou Vinícius como participante que merece pagar pelo que fez e relembrou ocasião em que o baiano chamou Diogo Almeida de covarde sem se explicar melhor. Os jurados avaliaram positivamente a colocação da estudante de nutrição.

Como quem não merece mais estar no BBB 25, Vilma escolheu Diego e foi bem avaliada pelos jurados, ainda que não em votação unânime.

Para quem merece pagar pelo que fez, João Pedro escolheu Diego, concordando com as falas de Vilma. O goiano pipocou. Já para quem não merece mais estar no BBB 25 o goiano optou por Daniele e pipocou mais uma vez.

Na vez de Renata jogar, Aline foi escolhida como quem deve pagar pelo que fez. A bailarina falou de sua percepção da baiana na relação entre as duas e mandou bem na avaliação dos jurados. Na réplica, as sisters continuaram debatendo.

Como quem não merece mais estar no BBB 25, Renata apontou Diego, alegando que o ex-ginasta está acomodado no jogo e sua falta de tomada de decisão influencia nos paredões. Desta vez, a bailarina pipocou.

Na sua vez, João Gabriel escolheu Aline como quem merece pagar pelo que fez. Aline mais uma vez interrompeu o participante durante a fala e o apresentador Tadeu Schmidt precisou intervir e pedir que a baiana deixe seus oponentes se posicionarem. João Pedro questionou o pipocômetro e levou bronca do apresentador: “O pipocômetro é absoluto, não é para ninguém questionar”.

O goiano escolheu Daniele para a pessoa que não merece mais estar no BBB 25 e pipocou mais uma vez.

Em seguida, Gracyanne escolheu Vitória como pessoa que deve pagar pelo que fez. A musa relembrou a briga que sisters tiveram no Quarto Nordeste e disse ser hipocrisia a atriz ter votado em Thamiris. O pipocômetro avaliou como positivo o posicionamento de Gracyanne, mas a decisão não foi unânime.

Como pessoa que não merece mais estar no BBB 25, Gracyanne escolheu Aline, que mais uma vez interrompeu o argumento do apontamento e levou mais uma bronca do apresentador. Gracyanne teve mais uma avaliação positiva, desta vez, por unanimidade dos jurados. A discussão entre as sisters continuou após o tempo regulamentar da dinâmica.

Vitória apontou Thamiris como quem deve pagar pelo que fez e reforçou que a carioca não é mais sua principal prioridade no jogo. Para quem não merece mais estar no BBB 25, Vitória escolheu Gracyanne e se ressentiu pela musa fitness não ter ouvido seu lado na briga entre as sisters do Quarto Nordeste. A atriz teve seu posicionamento bem avaliado nos dois apontamentos.

Diego Hypolito também escolheu Thamiris para quem deve pagar pelo que fez e pipocou, na avaliação do pipocômetro. Como o participante que não merece mais estar no BBB 25, o ex-ginasta apontou Maike e teve uma avaliação positiva desta vez.

Anamara e Sarah Andrade votaram em Vinícius e MC Binn em Aline como craque do jogo. Por maioria, Vinícius foi o eleito da semana.