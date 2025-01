Sincerão, discórdia entre as duplas e acusações marcam madrugada do ‘BBB 25’

A segunda noite do Big Brother Brasil 25 já trouxe tensão entre os participantes confinados no reality show da TV Globo. A dinâmica do Sincerão provocou os primeiros conflitos na casa e até gerou consequências para uma dupla.

Confira os destaques da noite no BBB 25:

Daniele Hypolito reclama com o irmão

Após ouvir comentários de Diego Hypolito sobre sua preocupação em “jogar sozinho” no reality, Daniele desabafou sobre suas tentativas de se aproximar do irmão caçula e suas cobranças na primeira prova de resistência do programa.

“Diego, muitas vezes, eu tento estar perto de você […] Ontem você estava falando comigo, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e eu estava de boa. Cara, é o jeito dele. Eu não vou me estressar com o meu irmão numa prova, porque é o jeito dele. Ele fez isso comigo a vida toda”, comentou.

Dupla no ‘olho da rua’

No primeiro Sincerão da edição, os brothers escolheram uma dupla que “joga no seu time” e duas que estão “fora do seu jogo”. Com quatro menções de “fora do jogo”, a sogra e o genro, Joselma e Guilherme, dormiram fora da casa.

Desentendimento entre irmãs

As irmãs Camilla e Thamiris tiveram uma discussão após a dinâmica e discordaram do comportamento adotado durante o Sincerão. As cariocas precisaram decidir qual dupla iria sofrer uma consequência e divergiram na escolha. Camilla explicou que não votaria em Guilherme e Delma, dupla citada pela irmã para sofrer uma consequência.

Momentos depois, elas explicaram o sentimento a outros brothers.

Amigos também têm DR

Vitória Strada e Mateus discutiram a relação no gramado do BBB após a dinâmica. Mateus acredita que a amiga está distante e cobra mais atenção. No Quarto Nordeste, os amigos voltam a discordar e a conversa esquenta. Mateus pede para concluir sua fala, enquanto Vitória insiste para que ele a ouça, mesmo sem concordar.

Mateus comentou sobre seu incômodo com a brincadeira da amiga e a DR se estendeu durante a madrugada.

Mentiroso

Diego Hypolito conversou com Gabriel sobre ter sido citado como alguém que não faz parte do jogo da dupla. Gabriel explicou que ficou desconfiado após Diego se autointitular “mentiroso”. O ginasta ressaltou que não é mentiroso, pediu desculpas pelas brincadeiras e destacou a importância de todos na casa.

Hora de dormir

O Big Boss deu o aviso para Joselma e Guilherme saírem da casa apenas com a roupa do corpo e suas garrafas de água. A dupla obedeceu a consequência do Sincerão. Antes de dormir, a dupla comentou sobre as primeiras impressões do jogo e a dificuldade nas votações. O fisioterapeuta destacou que agora “está cheio de opção”, mencionando Vitória Strada e Mateus. “O jogo começou”, concordou Delma.

Na manhã desta quarta-feira, a pernambucana aprovou a experiência de dormir na área externa: “Eu dormi foi muito.” Ela elogiou o espaço e disse que preferiria dormir ali todas as noites. “Mil vezes aqui”, concordou Guilherme.