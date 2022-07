8 sinais de que você pode ser assexual

Se você conversa com outras pessoas, tem acesso à internet ou já assistiu televisão, com certeza já ouviu muitas coisas sobre sexo. E enquanto todos parecem querê-lo, talvez você não entenda o motivo. Se você se identifica com isso, talvez também apresente outros sinais de que é assexual.

De acordo com a “Slice”, de onde são as informações, a assexualidade é definida pela falta de atração sexual por outras pessoas, e cerca de 1% da população mundial se identifica com isso. É importante notar que, diferentemente do celibato, a assexualidade não é uma escolha, e sim uma orientação sexual.

A seguir, entenda mais sobre o que é ser assexual.

8 sinais de que você pode ser assexual

1 — Você não tem interesse em intimidade sexual

Uma pessoa assexual não tem interesse em nenhum tipo de sexo. E enquanto alguns assexuais podem até gostar do ato, eles dificilmente tomam a iniciativa.

Algumas pessoas assexuais também se identificam como arromânticas, o que significa que não têm interesse em envolver-se em um relacionamento romântico.

2 — Você é assexual, e não “não encontrou a pessoa certa”

Pessoas assexuais costumam ouvir, frequentemente, que “ainda não encontraram a pessoa certa”. Apesar de a frase ser, por vezes, bem-intencionada, ela pode ser preconceituosa, já que é completamente possível que pessoas assexuais encontrem o amor de suas vidas, mas não desejem fazer sexo.

3 — Você não tem prazer em se dar prazer

Apesar de a masturbação ser considerada benéfica à saúde, algumas pessoas assexuais simplesmente não encontram prazer nela. Isso porque a falta de atração sexual também pode significar a falta de qualquer elemento sexual em sua rotina.

4 — Você não quer entrar em um relacionamento

Talvez você não se importe em não estar em um relacionamento romântico, e se contenta com a intimidade que tem com seus amigos e família. Apesar de ser perfeitamente comum que pessoas assexuais desejem encontrar um amor, talvez esse não seja o caso para você.

5 — Você sente que a atração platônica sobrepõe a atração sexual

Uma pessoa heterossexual, por exemplo, sente atração pelo sexo oposto. E enquanto ela pode considerar alguém do mesmo sexo como esteticamente agradável ou bonita, ela não deseja ter intimidade com tal pessoa. A mesma premissa funciona para pessoas assexuais.

6 — Você supera seus flertes facilmente por ser assexual

É comum que pessoas assexuais tenham “quedas” ou “flertes”. E enquanto o desejo de amar e se relacionar está lá, a intimidade sexual é inexistente.

Nesse sentido, quando você não quer ir para a cama com ninguém, fica mais fácil deixar ir e seguir em frente. Por isso, é importante pensar sobre que tipo de relacionamento você quer e decidir o que te faz mais feliz.

7 — Você não tem ‘crush’ em nenhuma celebridade

Se você é assexual, provavelmente considera prazeroso olhar para algumas celebridades, mas não entende como elas são tão “desejadas” por outras pessoas.

8 — Você poderia passar o resto de sua vida sem sexo

Para pessoas assexuais, existem centenas de formas de se aproveitar a vida além do sexo, e elas poderiam passar o resto de suas vidas sem ele. Elas provavelmente pensam pouco no assunto e preferem desempenhar outras atividades — e não tem nada de errado com isso.