Simpar fará resgate antecipado de notes 2024 no valor de US$ 183,7 milhões

A Simpar informou nesta sexta-feira, 25, que sua controlada no exterior, a Simpar Europe, irá efetuar o resgate antecipado facultativo total das senior notes com remuneração de 7,750% a.a e vencimento em 2024, em circulação no mercado internacional, no valor de US$ 183,728 milhões.

As Notes serão resgatadas em 26 de julho, ao preço de 103,938% do montante principal, mais juros acumulados e não pagos até a data de resgate, no valor de US$ 38,75 por cada US$ 1.000 do montante principal a ser resgatado.

A companhia tinha manifestado a intenção de quitação total das notes em 14 de janeiro, em conexão com a emissão de títulos de dívida ligados a metas de sustentabilidade (SLB).

A emissão do SLB, por meio da subsidiária, foi a primeira de seu setor no mundo, no montante de US$ 625 milhões e vencimento em 2031, assumindo o compromisso de reduzir sua intensidade de Gases de Efeito Estufa (GEE). “A emissão, com vencimento em 10 anos, permitirá à Simpar apoiar o crescimento de suas controladas e o desenvolvimento de novos negócios”, diz comunicado enviado à CVM.

Veja também