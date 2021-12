Simpar anuncia compra de Sagamar e amplia operação no Nordeste

SÃO PAULO (Reuters) – A Simpar anunciou no final do domingo que fechou acordo para comprar a varejista de veículos Sagamar Serviços, que atua no Maranhão, em uma operação de 306 milhões de reais.

A Simpar afirmou em comunicado que a Sagamar será incorporada pela subsidiária Original Holding em estratégia para expandir a capilaridade de marcas de veículos leves novos e usados.

A Simpar afirmou que espera que o faturamento da Original cresça em 707 milhões de reais após a aquisição, com base na referência do terceiro trimestre.

(Por Gabriel Araujo)

