Simony se emociona ao comprar carro de luxo: ‘Até doente trabalhei’

Simony, 48 anos, não segurou a emoção e foi às lágrimas ao alcançar uma nova conquista. Nesta sexta-feira, 22, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram que comprou um novo carro, um veículo de luxo no valor de R$ 200 mil.

A cantora fez uma reflexão sobre tudo o que passou até realizar a aquisição, incluindo um longo tratamento contra um câncer.

No Feed de seu perfil oficial, ela compartilhou clique posando ao lado de um Song Plus 2023, carro elétrico da chinesa BYD.

“Deus, obrigada por cada dia me dar forças pra trabalhar e conquistar meus sonhos e dos meus filhos. Gratidão sempre. Estou sim muito feliz, emocionada”, agradeceu ela na legenda da publicação, mostrando o veículo com grande laço vermelho sobre o capô.

“Até doente eu trabalhei. Não desista dos seus sonhos nem de você”, concluiu a cantora.

Em um vídeo, Simony aparece aos prantos enquanto dirige o veículo pela primeira vez.

