Simony se declara para a filha em seu aniversário de 21 anos: ‘Meu colo sempre vai estar aqui’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Simony, 47 anos, usou as redes sociais, no domingo de Dia das Mães, 12, para fazer uma declaração de amor à filha, a atriz e cantora Aysha Benelli, em seu aniversário de 21 anos.

Em uma carta aberta publicada no Instagram, a ex-Balão Mágico comemorou mais um ano de vida da jovem, que é fruto do antigo relacionamento da cantora com o rapper Afro-X, 50.

“Carta aberta para você, Aisha. Oi, filha, hoje você está fazendo 21 anos. Meu Deus, como passa. Você sempre foi uma criança superindependente, de muita personalidade, bravinha (risos), mas o coração… Aff, não cabe no peito de tanto amor. Bom, eu te amo. Você sabe o quanto torço, brigo mato e morro por vocês. Saiba que aqui você tem uma amiga para tudo. Meu colo sempre vai estar aqui. Feliz vida, meu amor. Que todos os seus sonhos se realizem. Te amo por siempre, feliz cumpleaños”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel de imagens da menina ainda pequena e, também, já crescida ao lado da mãe coruja.

Vale lembrar que Aysha Benelli ficou conhecida como Laura, na novela Carrossel, no SBT.

Há algum tempo, a atriz compartilhou mudança de hábitos e perdeu mais de 35 kg. Ela contou que precisou passar por uma reeducação alimentar.

Além de Aysha, Simony tem outros três filhos: Ryan, de 23, também com o rapper Afro-X; Pyetra, 17 (com o ex-jogador de futebol Diego Souza) e Anthony, de 10 (com o engenheiro Patrick Silva).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)