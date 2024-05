Simony revela quanto já gastou no tratamento contra câncer e diz que precisou vender patrimônio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 15:09 Para compartilhar:

A cantora Simony revelou o quanto já gastou para tratar o câncer no intestino, diagnosticado em agosto de 2022, e contou que precisou desembolsar mais de R$ 500 mil. Ela destacou que, na ocasião, não tinha plano de saúde e, por isso, precisou arcar com todas as despesas médicas.

Para custear o tratamento, a ex-Balão Mágico precisou de desfazer de um patrimônio. As declarações foram feitas durante sua participação no podcast PodC, que foi ao ar na última quarta-feira, 9.

Simony foi submetida a tratamento com quimioterapia entre agosto de 2022 e julho de 2023.

“Quando descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Tive que fazer o tratamento no particular. Gastei mais de meio milhão de reais. A gente vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e conseguimos pegar essa grana. Agora eu tenho plano de saúde”, contou ela ao apresentador Celso Portiolli.

No ano passado, após quase 12 meses de quimio, a cantora anunciou que o câncer havia entrado em remissão. Atualmente, ela se submete a sessões de imunoterapia, que custam cerca de R$ 61 mil cada, e que são cobertos pelo plano.

“Hoje eu faço um tratamento caríssimo, que agora o plano de saúde vai começar a pagar, mas cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Tenho que fazer dois anos desse tratamento. Já fiz um ano”, informou ela, que diz se sentir completamente curada do tumor.