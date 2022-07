Simony reencontra Jair Oliveira, Mike e Tob, e anuncia filme sobre o Balão Mágico

Simony reencontrou os amigos do lendário grupo infantil Balão Mágico, Jair Oliveira, à época Jairzinho, Mike e Tob, e eles anunciaram a produção de um documentário sobre o grupo.







A cantora compartilhou em seu Instagram um vídeo do reencontro nesta quarta-feira (20), coincidentemente o Dia do Amigo, com a trilha sonora de um dos grandes hits do grupo infantil nos anos 1980 “Amigos do Peito”, que contava com a participação do cantor Fábio Jr.

“A nossa magia vai ficar pra sempre. Em breve, ‘A Fantástica História do Balão’. Muito merecido esse doc. Meninos, amo vocês. Gratidão por ter feito parte com vocês do maior grupo infantil do Brasil #balaomagico. Feliz dia do amigo”, escreveu Simony.