Simony posa de calça colada e bumbum atrai elogios

Na noite desta segunda-feira (20), Simony publicou uma foto que atraiu a atenção dos seguidores. A cantora posou com uma calça colada que deixou não só as pernas, mas o bumbum dela em evidência. Simony mostrou a boa forma do corpo aos 44 anos.

Na legenda de sua publicação, ela escreveu: “Boa noite pra quem é de boa noite’, e logo os seguidores começaram a comentar no post. “Cantor Felipe ganhou na loteria”, brincou um seguidor fazendo referência ao namorado da cantora, Felipe Rodriguez. Um outro seguidor ainda escreveu: “Essa mulher é linda demais!”.

