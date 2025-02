Simony faz desabafo no Dia Mundial de Combate ao Câncer: ‘Medo de deixar os meus’

Simony, 48 anos, aproveitou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, nesta terça-feira, 4, para fazer uma reflexão após ter enfrentado a doença. Em seu perfil no Instagram, ela relembrou a luta que travou após ser diagnosticada com tumor no intestino, em junho de 2022, durante exames de rotina

A cantora enfrentou quase um ano em tratamento até vencer a luta contra a doença. Ela entrou em processo de remissão em 2023 e, desde então, vem se submetendo a exames a cada seis meses.

“Eu chorei, eu chorei… Tive medo de deixar os meus. Passei por várias versões de mim mesma, mas, no fundo, ainda não me reconhecia. Perdi o chão, o chão… Mas ganhei asas, porque entendi que o Dono do mundo estava comigo e que eu seria melhor do que antes”, escreveu ela na legenda da postagem com um carrossel de crimes registrados no período em que tratou o câncer.

Simony descobriu o tumor epidermoide localizado na parte final do intestino quando ao fazer uma colonoscopia para investigar uma íngua na região da virilha.