Simone Tebet comemora e diz que País continuará trabalhando para recuperar grau de investimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2024 - 17:18 Para compartilhar:

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou a melhora na perspectiva do rating do Brasil pela agência Moody’s e disse que o País busca retomar o grau de investimento. Ela se manifestou em seu perfil no X, o antigo Twitter.

“Boas notícias para o Brasil: a agência Moody’s revisou a perspectiva do rating para positiva, reconhecendo os avanços econômicos e as reformas em curso. Vamos continuar trabalhando para recuperar o grau de investimento, unindo esforços do governo, Congresso e Judiciário para superar desafios orçamentários e impulsionar nossa economia”, disse a ministra.