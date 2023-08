Simone Susinna se derrete pela namorada, Anitta, e cantora se declara

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 19:33 Compartilhe

O ator italiano Simone Susinna, 29 anos, usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (02), para compartilhar novos registros ao lado da namorada, a cantora brasileira Anitta, 30.

Em um carrossel no Feed do Instagram, o casal aparece em clima de romance, em um cenário paradisíaco de Mykonos, na Grécia.

A publicação dispensou legendas, recebendo apenas emoji de coração.

“Ti amo”, respondeu Anitta nos comentários, ao se declarar em italiano.

A cantora também compartilhou a publicação do amado nos Stories de seu perfil.

Também nos Stories, Anitta contou que o namorado decidiu fazer sua primeira tatuagem e até pediu que ela decidisse o desenho a ser gravado na pele.

“Quem pergunta por que eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha à minha, do nada vem uma ideia. Do nada, ele decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve tatuagem e decidiu fazer e quer que eu escreva, quer que eu faça! Vocês estão entendendo agora, né? É eu versão homem”, contou ela.

“Eu que escolhi o desenho e o lugar foi ele que escolheu”, disse ela.

