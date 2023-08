Simone Susinna nega que tenha usado Anitta por fama: ‘Ela saberia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 2:50 Compartilhe

No Brasil pela primeira vez após seu envolvimento com Anitta, Simone Susinna negou que tenha usado a cantora para se promover no país. Em entrevista ao “Portal Leo Dias” nesta quarta-feira, 30, o ator italiano disse ter “o maior amor” pela Girl from Rio.

“Eu a considero uma mulher super inteligente. Acho que se fosse falso, ela saberia. Tem muitos vídeos, muitas histórias que contamos. Ela também disse que éramos pessoas parecidas, então como poderia ser falso? É impossível”, declarou.

Recentemente, surgiram rumores de que o ator da franquia “365 Dias” teria tido um relacionamento com Anitta para fechar contratos publicitários no Brasil. Os dois tiveram um breve affair público entre julho e agosto, mas a cantora logo negou que estivesse namorando.

“Eu não conseguiria ser falso com alguém em um relacionamento. Eu nem sei se posso chamar de relacionamento, porque ela disse que sempre esteve solteira. Então acho que não podemos falar de relacionamento. A gente só se divertiu muito. Da minha parte, posso dizer que fui super honesto, super respeitoso e que tive o maior amor por essa mulher”, continuou ele. Confira o trecho aqui.

No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Susinna supostamente detonou Anitta em um jantar em São Paulo. Ele teria chamado-a de “chata” e “malandra”, além de afirmar que a artista é “imperativa”.

Posicionamento de Anitta

Apesar de não ter citado o nome de Susinna diretamente, Anitta teria se pronunciado acerca da polêmica. Na web, diversos fã-clubes da cantora divulgaram uma suposta declaração da ídola, na qual ela afirma que “em 2024 vai arrumar um ‘boy’ que preste, porque o último ‘era golpe'”.

Recentemente, ela foi flagrada ao lado do jogador mexicano de futebol Kevin Alvarez, e internautas levantaram a possibilidade de um novo affair.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias