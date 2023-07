Simone será homenageada no Grammy Latino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 15:51 Compartilhe

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira, 18 de julho, que a cantora Simone receberá o Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto de sua obra e por sua contribuição à música latina. A artista receberá a homenagem em novembro, em um evento em Sevilha, na Espanha, durante a Semana do Grammy Latino.

Durante sua carreira e no auge de sua popularidade, Simone flertou com o mercado latino e lançou seis discos em espanhol. Um de seus álbuns mais famosos e de maior vendagem no País, 25 de Dezembro, o que traz a controversa canção Então É Natal, foi um dos que ganhou versão em espanhol.

Em 1993, gravou ao lado do cantor espanhol Julio Iglesias a canção Brigas. Antes, fez dueto com o cantor e compositor cubano Pablo Milanés na canção Yolanda.

Atualmente, Simone comemora os 50 anos de carreira com a turnê Tô Voltando, na qual interpreta seus grandes sucessos de carreira, entre eles, Tô Que Tô, O Que Será, O Amanhã e Começar de Novo.

O show, que tem direção musical do baterista Pupillo e geral de Marcus Preto, já passou por cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Vitória e Recife. Em setembro, Simone apresentará o show dentro do Coala Festival, em São Paulo.

Além de Simone, serão homenageados pelo Grammy Latino neste ano com o Prêmio à Excelência Musical os cantores Carmen Linares (Espanha), Mijares (México), Arturo Sandoval (Cuba/Estados Unidos), Ana Torroja (Espanha) e o trio Soda Stereo (Argentina).

