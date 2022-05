Simone revela que passou a fazer sexo de luz acesa após perder 25 kg

A cantora Simone, que passou por um processo de emagrecimento e perdeu 25 kg, falou sobre a nova fase de vida. Nos Stories do Instagram, ela disse que a perda de peso influenciou diretamente em sua autoestima

“Emagrecer é sempre um desafio, uma luta constante. Inclusive depois que a gente emagrece, tem que continuar cuidando para não comer sempre coisas erradas, que são as que a gente ama comer, como fast food. No final, vale a pena, porque não tem coisa melhor do que a gente se sentir bem e estar com a saúde em dia. Tenho mais tempo com qualidade para brincar com os meus filhos. Estou com mais disposição para viver tudo isso”, começou Simone.





Na interação com os seguidores, a artista ainda revelou que passou a fazer sexo de luz acesa após perder peso: “Acho maravilhoso as mulheres que se aceitam, mas eu me sentia desconfortável em me ver com aquela quantidade de peso sem roupa. Depois que você perde peso fico tudo diferente, o sexo vai até de luz acesa. É só alegria e namoro”, finalizou.