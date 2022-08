Simone Mendes passa por bateria de exames e revela: ‘Não gosto de tirar sangue’

Da Redação 05/08/2022 - 17:43 Compartilhe

Simone Mendes apareceu nesta sexta-feira (05) contando que está passando por uma bateria de exames. De acordo com ela, são apenas de rotina. Apesar disso, a cantora mostrou que não se sente muito à vontade com a situação. “Não gosto de tirar sangue, sou cagona”, brincou.

Kaká Diniz, esposo de Simone, também registrou a passagem dela pelo hospital. Na foto, ela aparece deitada em uma cama e com um aparelho de aferir pressão no braço, enquanto se alimenta com comidinhas do hospital.

O nome da sertaneja ocupa os noticiários pela recente briga e afastamento com Simaria, sua irmã e dupla nos palcos. No início do mês, Simone disse que ainda não sabia quando voltaria a cantar com Simaria.