Simone Mendes conquista o primeiro lugar das rádios com ‘Me Ame ou Me Largue’

O sucesso de Simone Mendes segue em alta! A cantora acaba de conquistar o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil com “Me Ame ou Me Largue”, faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2. A canção, que já vinha em ascensão nas plataformas digitais, agora confirma sua força ao liderar o ranking das mais tocadas.

A conquista chega logo após a intensa maratona de Carnaval de Simone, que levou seu talento para Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e encerrou a folia com chave de ouro em Tucuruí (PA). Com uma agenda cheia e grandes hits no repertório, a sertaneja mostra que 2025 será mais um ano de grandes feitos.