Simone Mendes confessa desejo de gravar feat com Jorge & Mateus: ‘Brasil vai amar’

Simone Mendes, 40, revelou quem será o artista com quem pretende colaborar ainda em 2025. Durante uma coletiva de imprensa sobre seu novo projeto, o DVD “Contando Sua História 2”, a cantora sertaneja ainda compartilhou que, ao contrário de suas parcerias anteriores, desta vez ela deseja fazer um feat por iniciativa própria.

Atualmente, ela possui três músicas no Top 20 das mais escutadas no Brasil: seus últimos lançamentos “Me Ame ou Me Largue” e “Saudade Proibida”, além de sua participação em “Saudade Burra”, de Lauane Prado. A cantora também integra a faixa “P do Pecado”, do projeto “Molho”, do grupo Menos é Mais, com estreia marcada para esta quarta-feira, 30, às 21h.

Sobre novos projetos em colaboração, a sertaneja afirma: “Nos meus trabalhos, nos meus DVDs, eu nunca fiz nenhum feat por iniciativa própria. Todos os que fiz foram por convite. Fiz colaborações com vários artistas, como Zé Neto e Cristiano, e todos me chamaram”.

“Eu tenho vontade de fazer feat com algumas pessoas. Meu próximo foco é Jorge & Mateus, porque tenho um carinho muito grande por eles. Acho linda a trajetória de sucesso que eles construíram e admiro tudo o que fazem. Chegou até mim uma música que, sinceramente, não consigo imaginar ninguém melhor para cantar junto do que eles.”

Simone, que participou de um dos shows comemorativos pelos 20 anos da dupla no início do mês, também confessou estar otimista quanto à recepção do público ao seu novo projeto. “Estou participando de um projeto deles e tenho esse grande desejo de gravar uma música com Jorge & Mateus. Tenho certeza de que o Brasil vai amar ver isso acontecer.”

