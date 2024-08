Simone Mendes compra lancha de quase R$ 500 mil; veja!

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Simone Mendes compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, 30, a nova aquisição de sua família: uma lancha de luxo personalizada.

A cantora publicou uma sequência de Stories ao lado do marido, Kaká Diniz, mostrando detalhes da embarcação. Trata-se de uma Azov z260, que custa em média R$ 400 mil. Porém, como houve modificações para atender os gostos do casal, o valor possivelmente foi maior.

+ Simone Mendes quebra recorde de público e se apresenta para mais de 300 mil pessoas

A irmã de Simaria contou que era um sonho antigo dela e do marido ter uma lancha. “Chegou, que coisa linda, meu Deus!”, gritou a artista ao entrar pela primeira vez na embarcação.

“Aqui não é qualquer barco. Foi personalizado. Ela escolheu a cor do banco, a cor do piso, é do jeito que ela queria”, contou Kaká. “É do jeito que eu sonhei”, completou Simone.

A lancha tem espaço gourmet, então é possível fazer churrasco na área, além de som, wakeboard exclusivo, GPS, banheiro, solário ampliado, painel de bordo moderno e os nomes dos filhos do casal, Henry e Zaya, gravados.