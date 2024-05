Simone Mendes compra jatinho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/05/2024 - 10:41 Para compartilhar:

Simone Mendes comprou recentemente um jatinho particular, como revelou na terça-feira, 14, nos bastidores da gravação do DVD da também cantora sertaneja Yasmin Santos, para o portal Leo Dias. O motivo da compra é evitar filas e transtornos na rotina de Simone.

“Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender”, comentou ela, referindo-se ao fim da dupla Simone e Simaria.

Ela continuou: “foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [para os fãs]. E tem que estar, né? E eu sou alguém que gosta de conversar com o público, gosto de prosear. Com o nosso avião, fica mais fácil”.

A cantora recentemente lançou sua música Dois Tristes, que entrou no Top Brasil do Spotify nesta quinta-feira, 16, como anunciado pela própria Simone em suas redes sociais. Ela é casada há quase 11 anos com o empresário Kaká Diniz, com quem tem os filhos Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3 anos.