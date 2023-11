Simone Mendes atinge marco histórico em sua carreira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2023 - 10:32 Para compartilhar:

Avisa que é ela! Simone Mendes está em um momento de concretizar sonhos em sua carreira. Após as grandes conquistas recentes, a artista acaba de alcançar outro marco em sua trajetória. Além de ser a terceira mulher mais ouvida do Spotify, Simone conquista duas músicas no TOP 5 Brasil e três músicas no TOP 10 das rádios.

As duas músicas em questão são ‘Daqui pra Sempre’, uma parceria com a cantora Manu e que ocupa a 3° posição entre as mais ouvidas, e ‘Dois Fugitivos’, que vem crescendo a cada dia na plataforma e – atualmente – está em 5° lugar. Já nas rádios, a artista conquistou o segundo lugar com sua nova música de trabalho – além do #3 com feat Daqui pra sempre e a #7 com Erro Gostoso.

A artista celebra a conquista “não tenho palavras para expressar a minha alegria e gratidão. Cada dia que eu acordo, minhas músicas estão cada vez mais bem executadas”. “Obrigada meu país, meus fãs, por abraçarem meu trabalho com tanto carinho” finaliza Simone.

