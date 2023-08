Simone Faustino, CEO de um dos maiores escritórios de advocacia no país

Agência Marcas de Credibilidadei Agência Marcas de Credibilidade https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade/ 24/08/2023 - 12:10 Compartilhe

Simone Faustino Torres, nasceu em São Gonçalo/Rio de Janeiro, Casada, mãe de dois filhos, Advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, é referência em sua área e é a sócia fundadora do escritório que leva seu nome. Atua ainda como Delegada da Comissão de Direito do Trabalho da OAB em NITERÓI/RJ, é Diretora da AFAT- Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, Diretora da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB RJ, Advogada do Sindicato dos Bancários e Palestrante.

Simone Torres é filha de nordestinos, sua primeira profissão foi como bancária e todo sucesso na área da advocacia se permeia por fruto de anos de trabalho árduo e feito com técnica, ética e muita dedicação. “Trabalhei por 25 anos como bancária, me desdobrei em várias jornadas, como mãe, profissional e fazendo faculdade de direito à noite. Sempre senti que no meu peito pulsava um senso de justiça muito forte, onde eu poderia contribuir muito mais na vida das pessoas. Eu queria ter uma profissão na qual pudesse servir, ajudar e buscar reparar as injustiças da sociedade”, explicou.

E foi com esse senso de justiça que Simone se tornou defensora da categoria dos bancários, eleita como diretora do sindicato dos bancários, ela chegou a cancelar mais de 3 mil demissões. “Por trás das demissões existiam pessoas que desenvolveram patologias por causa das atividades que exerciam ou eram vítimas de metas abusivas e até mesmo assédio moral. Minha missão era ser relevante na reparação das inúmeras injustiças na vida dessas pessoas. Foi nesse momento que surgiu a decisão de advogar e abandonei a estabilidade do cargo que ocupava e inaugurei o Escritório Simone Torres Advogados”, disse.

De menina humilde, Simone é hoje comandante de um dos maiores escritórios de advocacia trabalhista do país, tendo sob sua gestão mais de R$ 1 bilhão de reais em valores de causas. “Apostamos em uma advocacia humanizada, com ética e qualidade. Todo sucesso do escritório se atribui a minha equipe, porque ninguém constrói nada sozinho. Trabalhamos para resolver da melhor forma possível os casos dos nossos clientes”, disse.

O Escritório Simone Torres Advogados é o maior do país no segmento de advocacia trabalhista para trabalhadores Bancários, altamente especializado em Direito trabalhista, investindo massificamente em tecnologias, atuando em todo o país e atendendo não somente bancários como também diretores de grandes empresas, empregados de multinacionais, situações contratuais e até mesmo pessoas do meio artístico.

Sobre sua missão de vida ela diz que é lutar pelo direito dos clientes. “Como instrumento da justiça e operadora do direito, minha missão é devolver a dignidade e fazer justiça na vida de pessoas, pois quando se cancela um ato demissional injusto, beneficia-se não somente o trabalhador, mas também todo seu núcleo familiar e os demais dependentes. A nossa missão é lutar de maneira incansável pelo direito dos nossos clientes, visando um serviço de excelência na tentativa de corrigir, eventuais injustiças ocorridas no universo das relações jurídicas”, disse.

Simone conquistou reconhecimento nacional e internacional, ganhadora de mais de 25 prêmios, dentre os quais vale destaque para o Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE, premiação que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também o prêmio Socrates Award 2022 – recebido na Universidade de Oxford na Inglaterra, pelo destaque jurídico na América Latina e indicada também ao prêmio Flag Europe de 2023 também na renomada Universidade de Oxford. Receberá o prêmio de melhores do ano, em Roma na Itália através do Renomado Institute Business Magazine e Indicada ainda, ao prêmio Business Leaders Awards para 2024 que ocorrera no Castelo de Caras em Nova Iorque

Em suas redes sociais, Simone inspira e incentiva as pessoas falando sobre direito trabalhista, justiça, e mostra sua atuação em território nacional em prol de trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Para acompanhar melhor essa empresária/advogada de sucesso com a mente brilhante, siga-a nas redes sociais: @simonetorresadvocacia e para conhecer melhor os serviços do seu escritório acesse o site: www.simonetorres.adv.br

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias