Simone fala de amizade com Marília Mendonça: ‘Sempre carinhosa’

Simone, dupla e irmã de Simaria, usou suas redes sociais para falar e lamentar a morte de Marília Mendonça. Em uma sequência de vídeos postados nos stories, a cantora apareceu usando roupas pretas e óculos escuros.

“O dia começa… Precisa seguir, a gente precisa continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Confesso para vocês que ainda estou bem triste. Não é fácil. Começo a pensar em um monte de coisas na vida. A gente começa a pensar nos filhos, na vida. A gente sempre vai trabalhar pensando em voltar para os braços daqueles que nos amam, a família. Também não dá para questionar as coisas de Deus, tudo é no tempo dele”, desabafou ela.

Na sequência, Simone relembrou a amizade com a cantora. “Marília era muito carinhosa comigo. Ela sempre me mandava mensagens. Enfim, Fica o vazio, a saudade. Fica a importância do legado que ela deixou, a história que ela escreveu jamais será apagada. Agora a gente precisa seguir e cumprir o que Deus nos chamou para fazer”, finalizou.

Saiba mais