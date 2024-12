Simone e Simaria se apresentam juntas e quebram silêncio sobre retorno da dupla

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 9:39 Para compartilhar:

O encontro que o público tanto aguardava aconteceu. Após separação da dupla, Simone e Simaria subiram no mesmo palco e se apresentaram juntas na noite da última sexta-feira, 13, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), na zona norte de São Paulo.

Simone Mendes, que segue em carreira solo, chamou a irmã, que estava na plateia, para fazer uma participação especial em seu show, e quebrou o silêncio sobre um possível retorno da dupla. Em julho, as duas já tinham cantado algumas músicas juntas.

Abraçada à irmã, Simone fez um discurso contido e negou que as duas vão voltar a cantar juntas permanentemente. Porém, ela não descartou a possibilidade de fazer algumas apresentações ao lado de Simaria.

“Já, já ela vem com a carreira dela, com a história dela… isso é algo que todo mundo pergunta, né? Simone Mendes vai permanecer, continuando com a minha carreira solo, a Simaria vai construir a história dela, mas também nada impede de, lá na frente, a gente fazer, por exemplo, algumas capitais só de Simone e Simaria”, declarou a cantora, deixando o público e a irmã eufóricos.

As duas formaram o duo até 2022 e encerraram a parceria profissional após dez anos juntas.

Assista abaixo:

Simone Mendes & Simaria vocês são incríveis, sem palavras pra esse momento 🥹🥹🥹❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IRfOrTSTL1 — TEMPODASIMONEOFICIAL 💙 (@TEMPODASIMONE) December 14, 2024