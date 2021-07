Simone e Simaria batem recorde com música junto com Sebastián Yatra

Na última sexta (9), Simone e Simaria lançaram mais uma parceria de grande sucesso. Dessa vez, ao lado do astro colombiano Sebastián Yatra. A canção “No Llores Más” traz uma mistura de ritmos como o sertanejo, reggaeton e música africana. O clipe ultrapassou os oito milhões de acessos em apenas três dias e continua ocupando a posição das músicas em alta no Youtube.

Assista:

“Meus amores, estamos em êxtase com tamanha repercussão e sucesso dessa nossa nova música. Sempre acreditamos muito na mistura de ritmos e o público sempre abraça, com muito carinho, nossas novidades”, disse Simaria. Ja Simone completa: “A música é contagiante, tem uma magia difícil de explicar. Estamos muito felizes com o resultado e, também em saber que a canção está fazendo muito sucesso em outros países como México, Argentina, Chile e Espanha.”

O single, composto por Simaria, Calema, Rafinha RSQ e Sebastián Yatra, é uma versão do sucesso “Te amo”, de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, hoje radicada em Portugal.

