Simone e Simaria alcançam 1° lugar no Youtube com live junina

No último sábado (26), Simone e Simaria organizaram uma live com temática junina. A produção, em parceria com a Yoki, teve comida, cenário e figurino típico. Na companhia dos familiares, a dupla deu um show de performance e chegou ao 1° lugar no Youtube Brasil desde o dia de sua exibição.

A dupla somou mais de dois milhões de visualizações no vídeo, que teve apresentação de modão, forró e alguns sucessos da carreira. “Que alegria compartilhar com nossos fãs um pouco da nossa rotina em família, das brincadeiras, das comidinhas deliciosas e, claro, tudo com muita música. Eu amei, foi muito divertido, rolou até casamento”, falou Simone.

