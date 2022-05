Simone diz que rompe com amigas que se interessam por seus homens: ‘Se é meu, é meu’

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, disse em uma conversa com os influenciadores Camila Loures e Gabriel Rocha, o Laddy Nada, nesta terça-feira (10), que rompe a amizade com as amigas que se interessarem pelo homem com quem ela estiver se relacionando.





Gabriel comentou que já rompeu uma amizade nessas circunstâncias, porque ele e a pessoa se interessavam sempre pelo mesmo homem, e aí essa outra pessoa aparecia com esse “crush” logo depois.

Simaria comentou que isso aconteceu cinco vezes, e que duas “já estava bom”, e sua irmã afirmou que tanto ela quanto o influencer eram “bonzinhos demais”.

“Gente, vocês são muito bonzinhos demais, evoluídos demais. Eu não. Sempre fui aquela que se é meu, é meu”, disse a sertaneja. Gabriel diz: “Se olhou torto, já acaba a amizade”. E a cantora concordou, fazendo todos rirem.

Simone é casada atualmente com o empresário Kaká Diniz, e lança nessa terça o novo trabalho com a irmã, “Bar das Coleguinhas 2”.

Simaria, inclusive, compartilhou com seus fãs o look ousado que escolheu para o lançamento do trabalho. Um macacão colado ao corpo, cheio de transparência e brilhos.