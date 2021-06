Simone dá detalhes sobre sua cirurgia de remoção de útero

A cantora Simone, da dupla com Simaria, postou um vídeo em seu canal no YouTube, nesta quinta-feira (3), no qual dá detalhes a respeito da cirurgia de remoção de útero que precisou realizar no último sábado (29), após quase três meses de sangramento.

Simone se submeteu a uma histerectomia após sofrer uma adenomiose uterina, doença que gera um espessamento das paredes uterinas e provoca sintomas como dor, sangramento e fortes cólicas.

No vídeo publicado em seu canal, Simone registrou momentos em que se prepara e vai ao hospital, e registros já após a cirurgia, quando já estava de volta ao quarto.

“Eu tentei de tudo, mas não consegui reverter o problema com remédios, e por isso estou indo para o hospital para fazer essa cirurgia”, começa a cantora, ainda em casa.

Já no hospital, ela continua: “Depois que tive a Zaya, não parei de sangrar. Depois de 30 dias, que é a média para parar o sangramento após o parto, mas continuou pelo segundo mês e começamos a investigar. Aí descobrimos que eu estava com a adenomiose… Hoje faz três meses que continuo sangrando, tentamos algumas etapas para ver se conseguia conter o sangramento, mas infelizmente sem sucesso. Primeiro foi o anticoncepcional, depois remédios e por último a introdução do Mirena, mas mesmo assim não parou de sangrar, então achamos melhor fazer a cirurgia, que é a retirada do útero”, contou.

Já em uma maca, antes de fazer a cirurgia, com muito bom humor, a cantora brinca com seu nervosismo pré-operatório e com a dor que sentiria ao receber uma injeção.

Depois da cirurgia, já no quarto, Simone conversa com seu médico, o dr. Renato Kalil, responsável pelo procedimento, que lhe dá mais detalhes sobre a doença e sobre a cirurgia. Confira no vídeo abaixo.

