Simone Biles é campeã mundial na barra de equilíbrio; Rebeca Andrade é bronze

AFP - 08/10/2023 - 11:55

A americana Simone Biles, de volta às competições depois de dois anos, conquistou seu 22º título mundial de ginástica artística neste domingo (8), ao ficar com a medalha de ouro na barra de equilíbrio, com 14,800 pontos, na Antuérpia.

A brasileira Rebeca Andrade (14,300), que tinha derrotado Biles na final do salto, disputada no sábado, ficou com a medalha de bronze.

A prata foi para a jovem chinesa Yaqin Zhou (14,700), de 17 anos.

Em uma final de alto nível, Simone Biles encaixou acrobacias com precisão milimétrica, mas Zhou também se mostrou impressionante e o ouro escapou por um pequeno passo para trás ao sair da trave, pelo qual a chinesa perdeu um décimo.

Biles soma agora 22 títulos mundiais e 29 medalhas, confirmando seu retorno em alto nível depois de dois anos sem competir, desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

dif/fbx/iga/avl/eg/cb

