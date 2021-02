Simon discorda de expulsão de Rodinei e diz que Internacional foi prejudicado contra o Flamengo

O Flamengo bateu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com uma rodada para o fim do torneio. O principal lance da partida foi a expulsão do lateral Rodinei, logo no primeiro tempo. No entanto, um ex-árbitro achou o lance injusto.

Durante sua participação no “SportsCenter”, o comentarista do Grupo Disney afirmou que a expulsão foi injusta e que Rodinei deveria receber, no máximo, cartão amarelo pela falta.

– A expulsão foi injusta. O Claus é um bom árbitro e estava conduzindo bem a partida. No lance, Filipe Luís chega antes do Rodinei na bola e toca. Em um primeiro momento, o Claus não dá cartão. É uma jogada temerária, passível de cartão amarelo – afirmou.

Simon explicou que o lance seria válido para um cartão vermelho se Rodinei tivesse usado força de forma excessiva, o que, para ele, não aconteceu.

– Só seria para cartão vermelha se fosse uma entrada brusca, com força excessiva, mas claramente não é, tanto que o Filipe Luís continua no jogo. O Internacional foi prejudicado, portanto – completou.

