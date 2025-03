Simeone isenta juiz e cobra elenco do Atlético de Madrid após revés: ‘Temos de jogar melhor’

A dura derrota de virada para o Getafe nos minutos finais deixou feridas no elenco do Atlético de Madrid que culpou a atuação da arbitragem pelo resultado negativo. O técnico Diego Simeone, no entanto, adotou uma postura mais realista sobre a questão. Ao invés de jogar o peso do tropeço nas costas do juiz, ele preferiu ir direto ao assunto e cobrou o elenco.

“Não podemos pensar no árbitro. Temos de jogar melhor. O jogo em geral não foi bom de assistir. Ainda assim, saímos na frente. Não fizemos o que precisava para definir o confronto. Temos de aceitar uma derrota merecido porque não soubemos resolver a partida”, afirmou Simeone.

O histórico do duelo reservou para os minutos finais as maiores emoções. O Atlético vencia o compromisso até os 43 minutos quando levou o gol de empate. Mas o pior ainda estava por vir. Nos acréscimos, o time visitante voltou a marcar e conquistou uma vitória que parecia impossível.

O resultado negativo custou a liderança isolada para o time da capital espanhola, que estacionou nos 56 pontos e tem um a menos do que os seus dois maiores rivais no País: Real Madri e Espanha. Sobre a reclamação do elenco em função da expulsão de Corrêa, excluído por ter feito falta dura no lance que originou o gol de empate, Simeone voltou a ser taxativo.

“Quando a partida acaba, não tem mais o que falar. Não podemos pensar no árbitro. Temos um compromisso difícil no meio de semana (encara o Real Madrid e precisa de uma vitória por dois gols no tempo normal para se classificar) e precisamos nos concentrar nessa partida”, comentou o treinador argentino.