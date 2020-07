Simeone defende João Félix: ‘Poucos jogadores são estrelas aos 20 anos’ Treinador do Atlético de Madrid pediu tempo e tranquilidade

ao português, que não vive boa fase no clube espanhol

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, pediu “tempo e tranquilidade” para João Félix. O atacante português, que não vive boa fase, não poderá jogar nesta contra o Celta de Vigo por conta de uma lesão.

– Poucos jogadores aos 20 anos são estrelas absolutas, há crescimento, tempo, amadurecimento e ele está nesse processo, porque ele tem talento, sem dúvida, todos nós vemos isso. Ele é um jogador importante e é humilde, trabalhador, com boa educação, respeitoso, se dá bem com todo o grupo. Precisa de tempo – disse o treinador.

Simeone comparou a situação de João Félix com a do brasileiro Renan Lodi, que também se juntou à equipe do Atlético no último ano.

– Sempre focamos em João, mas precisamos focar muito, como Lodi, que é um garoto que veio e começou a evoluir, tem jogos extraordinários e outros que não consegue manter o equilíbrio. Eles são meninos, um está chegando do Brasil e outro de Portugal. Vamos dar a eles tempo e tranquilidade.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também